AH to go in Amsterdam Einkaufen in 20 Sekunden

AH to go in Amsterdam

Mit dem kassenlosen Bezahlsystem "Tap to go" will der Convenience-Store AH to go einen großen Schritt in Richtung Zukunft machen. In dem Format, das mit Albert Heijn Teil des niederländisch-belgischen Konzerns Ahold Delhaize ist, geht es vor allem um Geschwindigkeit.

Vom Bahnhofsplatz steigt der Kunde hinab in die Amsterdamer U-Bahn. Er hastet mit den Massen durchs Halbdunkel, bis ihm a