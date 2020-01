Abholservice Globus lässt Click & Collect aufleben

Globus startet in diesen Tagen mit einem neuen Click & Collect-Modell. Am Standort Halle wird in Kooperation mit dem Dienstleister Getnow ein Abholservice installiert.

Vielleicht gelingt es dem SB-Warenhausbetreiber, aus der Not eine Tugend zu machen. Der bestehende Globus-Markt in der Leipziger Chaussee 147 (Hallescher Einkaufspark) schließt in diesen Tagen nach einem großen Ausve