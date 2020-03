Absatzentwicklung In diesen Warengruppen treibt SARS-Cov-2 die Nachfrage

In diesen Warengruppen treibt SARS-Cov-2 die Nachfrage

Die Coronavirus-Epidemie sorgt für explosionsartige Zuwächse bei der Nachfrage nach einzelnen Warengruppen. Die Hamsterkäufe in der neunten Kalenderwoche katapultieren manche Produktbereiche auf teils spektakuläre Werte, wie die wöchentliche Nielsen-Auswertung für die LZ zeigt.

In Kalenderwoche 9 ist die Angst vor SARS-Cov-2 und Covid-19 so richtig in Deutschland angek