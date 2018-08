Aktion "Zweite Chance" Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen

Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen

Wer sein altes Billy-Regal aus der Wohnung verbannen will, kann es künftig wieder an Ikea verkaufen – vorausgesetzt, es ist noch gut in Schuss. Die Fundgrube wird damit auch zur Second-Hand-Börse.

Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr ben&