Aktion in Langenhagen Ohne Bienen bleiben Regale bei Penny leer

Aktion in Langenhagen

Discounter Penny überrascht die Kunden mit vielen leeren Regalen in einem Markt in Hannover-Langenhagen: Alle Produkte, die vom Bestäuben der Bienen abhängen, wurden über Nacht herausgeräumt. Mit dieser Aktion will die Rewe-Tochter aufs Insektensterben aufmerksam machen.

Bienen sind derzeit in der Öffentlichkeit eine mit größter Aufmerksamkeit bedachte Tier