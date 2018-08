Aldi Süd in China Feinkost für das Reich der Mitte

Aldi Süd in China

So ironisch früher der Spitzname für Aldi gemeint war, so sehr trifft er heute insbesondere in China zu. Doch wie geht es für Aldi Süd weiter im Reich der Mitte? Im Online-Store für ausländische Spezialitäten weiten die Mülheimer erstmal das Sortiment aus.

Aldi Süd mag anderswo ein großer Discounter sein. Doch in China betreiben die Mülheimer