Amazon US-Online-Händler verliert Vizechef für EU-Geschäft

Amazon muss seinen Vice President EU Operations Medienberichten zufolge nach fast sieben Jahren gehen lassen. Der Weggang des Managers kommt in einer Zeit, in der Frankreich scharfe Kritik am Online-Händler übt.

Der US-Online-Händler Amazon verliert in schwierigen Zeiten seinen Vizechef für das operative Geschäft in Europa. Roy Perticucci, Vice President EU Operations bei