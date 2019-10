Ausblick Globus-Baumarkt erwartet höheres Wachstum

Die Baumarkt-Sparte von Globus will ihr Wachstumstempo in diesem Geschäftsjahr erhöhen. Der scheidende Chef Erich Huwer zieht für die Expansion auch Real-Standorte in Erwägung.

Ein guter Start in das Geschäftsjahr lässt die Baumarkt-Sparte von Globus auf ein höheres Wachstumstempo als im Vorjahr hoffen. Im ersten Quartal bis Ende September legten die 83 Globus-Ba