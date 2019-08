Auslands-Portfolio Metro stellt Indien auf Prüfstand

Metro sondiert Möglichkeiten, seine Cash-Bilanz zu verbessern. Das Unternehmen will nicht nur die SB-Warenhaustochter Real und Teile seines China-Geschäftes verkaufen, sondern denkt über weitere Länderengagements nach.

So sollen dem Vernehmen nach auch die Engagements in Indien und Pakistan auf den Prüfstand gestellt werden. Der Konzern hatte sich in den vergangenen Jahren