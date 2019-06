Auslandsgeschäft Transgourmet interessiert sich für Teile von Lekkerland

Rewe will beim Kauf der Lekkerland-Gruppe offenbar nicht das gesamte Auslandsgeschäft fortführen. Für die Aktivitäten in der Schweiz und in Spanien interessiert sich dem Vernehmen nach die Coop-Tochter Transgourmet.

Jahrelang hat Lekkerland nach einem Käufer oder Partner gesucht – nun gibt es mehrere Interessenten. Während Rewe den Großhändler kaufen