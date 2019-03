Auslandsmarkt Lidl powert in Rumänien

Lidl treibt seine Expansion in Rumänien massiv voran: So will der Discounter weitere 31 Märkte in dem Land öffnen. Die Finanzierung soll laut eines Medienberichts bereits gesichert sein.

Lidl gibt Gas in Rumänien: Der Discounter will in dem osteuropäischen Land weiter expandieren. Laut eines lokalen Presseberichts gibt es Pläne für 31 weitere Märkte in Rum&au