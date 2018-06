Auslistung bis 2022 Lidl will in den Niederlanden keine Zigaretten mehr verkaufen

Lidl will in den Niederlanden keine Zigaretten mehr verkaufen

Der Discounter Lidl macht als erster Lebensmittelhändler in den Niederlanden Schluss mit dem Verkauf von Zigaretten. Bis 2022 sollen die Tabakprodukte aus den Filialen der Neckarsulmer verschwinden.

