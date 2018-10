Australien-Expansion Kaufland investiert in Grundstücke

Die Vorbereitungen für Kauflands Markteintritt in Australien laufen: Der Großflächenbetreiber hat ein Investitionspaket für den Erwerb passender Grundstücke in Down Under geschnürt. Auch ein Termin für erste Eröffnungen wird bereits kolportiert.

Im Zusammenhang mit Kauflands Expansionsplänen nach Australien werden neue Details bekannt. So stehen 60 Mio.