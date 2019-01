Autonome Zustellung Amazon testet Lieferroboter in Seattle

Amazon testet Lieferroboter in Seattle

Onlineriese Amazon tüftelt weiter an der autonomen Zustellung seiner Waren. Dazu startet der Händler Tests mit einem Lieferroboter namens "Scout" in einem Wohngebiet am Konzernsitz Seattle. Auf sechs Rädern soll das Gerät die Ware direkt zu den Kunden liefern und eigenständig auf dem Bürgersteig fahren.

