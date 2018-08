Avanti Aldi Süd hat Tankstellen-Kooperation gestartet

Ein gutes Jahr nach der Bekanntgabe, dass Aldi Süd in Deutschland Tankstellen auf den Parkplätzen der eigenen Filialen anbieten will, sind nun Tests gestartet.

Seit Ende Juli können Kunden von Aldi Süd beim Discounter auch tanken. An den Parkplätzen der Märkte in Ludwigsburg und in Stuttgart-Obertürkheim sind Automatentankstellen der Marke Avanti in Betrieb genomm