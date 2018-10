B2B-Angebot Hello Fresh lagert Go in Tochter aus

Hello Fresh lagert Go in Tochter aus

Der Kochboxenversender Hello Fresh sieht in seinem Kühlschranksystem für Geschäftskunden ein erfolgreiches Modell für Ausbau und Expansion. Deswegen macht das Unternehmen Hello Fresh Go zur eigenen Gesellschaft – und verkündet neue Ziele.

Neben Kochboxen für Endverbraucher setzt das Berliner Unternehmen Hello Fresh auch auf ein Convenience-Angebot im Geschäf