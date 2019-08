Backunternehmen Hofmeister Brot ist insolvent

Hofmeister Brot ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Wie das Landauer Unternehmen bekannt gibt, will es sich in Eigenregie selbst sanieren.

Das Landauer Bäckereiunternehmen Hofmeister Brot ist insolvent. Wie der Familienbetrieb bekannt gibt, hat das Unternehmen beim zuständigen Amtsgericht Landau einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt. Ziel sei es, die bereits in den Monaten zuv