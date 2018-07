Backwerk in Bochum Kulinarik statt Discount

Backwerk in Bochum

Backwerk will sich vom Discountbäcker zum Backgastronomen wandeln. Im neuen Pilotstandort in der Bochumer Innenstadt zeigt das Franchise-Unternehmen sein neues Ladenkonzept, in dem Verweilqualität, Frische und Kulinarik im Fokus stehen.

Eine Brühstation für frischen Tee, Sitzgruppen mit gemütlichen Lounge-Sesseln, frisches Obst in Holzkisten – wie ein Backdiscounter