Belgien-Geschäft Aldi Nord beruft Landeschef

Der bisherige stellvertretende Landeschef von Aldi in Belgien rückt an die Spitze der Landesorganisation. Der langjährige Manager von Aldi Nord folgt auf Hendrik Van de Walle, der in den Verwaltungsrat der Gruppe wechselt.

Wim Voet tritt die Nachfolge von Hendrik Van de Walle als Landeschef von Aldi Belgien an. Der 58-jährige Belgier ist bereits seit 32 Jahren für den Discounter