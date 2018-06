Bessere Standards Label-Offensive bei Rewe

Rewe will sein Angebot an Artikeln mit besseren Produktionsstandards ausweiten. Bis Ende 2020 sollen alle Eigenmarken im Kaffee-Sortiment zertifiziert sein. Ab September bringt der Händler zudem Weide- und Frischmilch in die Regale, die das Tierwohllabel des Deutschen Tierschutzbundes tragen.

