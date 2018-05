Eine gute Umsatzentwicklung und Anteilsverkäufe an About You verhelfen dem Hamburger Otto-Konzern zu einem deutlichen Gewinn-Plus. In drei bis vier Jahren soll das Mode-Start-up an die Börse gehen, verkündet der Händler nun.

Der Hamburger Otto-Konzern kann im abgelaufen Geschäftsjahr 2017/18 ein deutlich höheren Gewinn als im Vorjahr einfahren: Dieser steigt von 41 auf