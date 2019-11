Black Friday und Singles' Day Handel kann mit Umsatzplus rechnen

Der Handel bringt sich in Stellung: Die Verkaufsevents des Jahres – Black Friday, Cyber Monday und Singles' Day - stehen vor der Tür. Laut einer Studie dürften die Händler am Black Friday deutlich mehr umsetzen als noch 2017, obwohl dieses Jahr weniger Deutsche an diesem Tag einkaufen wollen.

Die Deutschen wollen am diesjährigen Black Friday (29. November) tiefer in d