Black Lives Matter Wie Händler sich mit den Demonstranten in den USA solidarisch zeigen

Wie Händler sich mit den Demonstranten in den USA solidarisch zeigen

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA schlägt hohe Wellen. Eine Folge sind auch Plünderungen von Geschäften in den Staaten. Die großen Händler zeigen sich dennoch solidarisch mit der wütenden Bevölkerung, auch in Deutschland.

Die Polizei in Minneapolis hat vor laufender Handykamera einen schwarzen Menschen