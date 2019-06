Branchentreff Discount treibt Vollsortiment zu neuen Topleistungen

Beim Thema Frische lohnt weiterhin der Blick ins Ausland. Das Interesse an internationalen Konzepten sowie Gastronomietrends führte Experten aus dem In- und Ausland Anfang der Woche beim Strategietag Frische der dfv-Conference Group, diesmal in Berlin Mitte, zusammen.

"Es ist ein Experimentierfeld, um selbst zu lernen, hat aber nichts mehr mit Discount zu tun", sagt Karl Krainer zu Aldis neu