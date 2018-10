Braunschweig Real eröffnet zweite Markthalle

Fast zwei Jahre nach dem Piloten in Krefeld hat SB-Warenhausbetreiber Real in Braunschweig seine zweite Markthalle eröffnet. Einzelne Elemente des Wochenmarkt-Konzepts will die zum Verkauf stehende Metro-Tochter noch dieses Jahr an weiteren Standorten einführen.

Real hat in Braunschweig seinen zweiten zur Markthalle umgebauten Standort eröffnet. Auf rund 10.000 Quadratmeter Fläc