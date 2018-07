Brief an Lieferanten Aldi UK rüstet für harten Brexit

Brief an Lieferanten

Im kommenden Jahr will Großbritannien aus der EU austreten, doch die Verhandlungen stocken. Aldi UK ruft Lieferanten in einem Brief dazu auf, sich für den No-Deal-Brexit vorzubereiten.

Die Angst im britischen Handel steigt, dass Großbritannien ohne Abkommen mit der EU im kommenden März aus der Staatengemeinschaft austreten könnte. Auch Aldi UK trifft nun erste Vorbereitun