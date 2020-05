Brief vom Management Galeria Karstadt Kaufhof bereitet Mitarbeiter auf Stellenabbau vor

Brief vom Management

Beim Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof wird es weitere Entlassungen und sogar Standortschließungen geben. In einem Brief an die Mitarbeiter begründet das Management die Maßnahmen mit den Folgen der Corona-Krise.

Der angeschlagene Handelskonzern Galeria Karstadt Kaufhof bereitet seine Mitarbeiter auf Standortschließungen und einen weiteren Stellenabbau im Z