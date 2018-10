Buch-Erscheinung Dirk Roßmann legt Autobiografie vor

Der Gründer des Drogeriemarkt-Filialisten Rossmann legt mit seiner Autobiografie eine erste Lebensbilanz vor. Seit dem heutigen Montag ist das Buch von Dirk Roßmann im Handel erhältlich.

Entschlossen, widerspenstig und ein Querdenker – dieses Bild zeichnet der Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann in seiner Autobiografie. "Wenn ich etwas will, dann will ich das", schreibt d