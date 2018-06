Ceconomy Media-Saturn baut deutsche Chefetage weiter um

Ceconomy räumt weiter im Deutschland-Geschäft von Media-Saturn auf. Nach Carsten Strese und Klaus-Guido Jungwirth geht nun auch Finanzgeschäftsführer Thomas Wünnenberg.

Der Umbau in der Chefetage des wichtigen Deutschland-Geschäfts von Media-Markt-Saturn geht weiter: In dieser Woche hat auch Finanz- und Verwaltungsgeschäftsführer Thomas Wünnenberg in de