China Migros schließt Online-Shop

Die Schweizer Handelsgruppe Migros gibt nach rund zwei Jahren ihren Online-Shop in China auf. Die eigens für das Reich der Mitte geschaffene Dachmarke Orange Garten soll verschwinden. Das Unternehmen will sein Geschäft in Asien nun nachjustieren.

Migros hat seinen chinesischen Online-Shop unter der Adresse orangegarten.cn geschlossen. Darüber hinaus will die Schweizer Handelsgr