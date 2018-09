Chinesischer Online-Gigant Alibaba will offenbar ein JV in Russland gründen

Alibaba will offenbar ein JV in Russland gründen

Alibaba spinnt sein internationales Netzwerk weiter: Laut eines Presseberichts will der chinesische Online-Spezialist seine Aktivitäten in Russland mit einem Joint Venture ausbauen.

Der chinesische Internet-Allrounder Alibaba will in Russland offenbar mit der russischen Investmentfirma Mail.ru ein Joint Venture schmieden. Dies berichtet die "Financial Times". Offiziell gebe es dafür kein