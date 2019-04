Conveniencemarkt Amazon legt neues Kleinformat auf

Amazons US-Biohandelstochter Whole Foods hat ein neues Conveniencemarkt-Konzept in New York eröffnet. Unter dem Logo "Whole Foods Market Daily Shop" sind die Texaner in Manhattan auf einer Verkaufsfläche von knapp 250 qm gestartet.

In US-Branchenkreisen sorgt das neue Conveniencemarkt-Konzept "Whole Foods Market Daily Shop", das auf 250 qm neben Sandwiches, Donuts, Obstsäften und Ka