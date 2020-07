Corona-Krise England führt Maskenpflicht im Handel ein

Lange hat sich Großbritannien gegen eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske gesträubt. Doch nun hat sich die Regierung doch dazu entschlossen. Ab dem 24. Juli gilt die Maskenpflicht auch für Geschäfte.

Nach langem Zögern führt nun auch England in der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht in Geschäften ein. Die Maßnahme soll am 2