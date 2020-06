Corona-Krise Hannover Messe legt Konzept für Betrieb in Corona-Zeiten vor

Hannover Messe legt Konzept für Betrieb in Corona-Zeiten vor

Von September an will die Deutsche Messe AG in Hannover wieder Veranstaltungen starten. Ein neues Sicherheitskonzept soll das möglich machen. Bei Erfolg könnte es auch als Vorbild für andere Messestädte dienen.

Durch die Coronavirus-Krise ist das Messegeschäft komplett eingebrochen. Etliche Messen und Veranstaltungen mussten abgesagt werden – bis hin zur gr