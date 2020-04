Corona-Krise In Läden zunächst kein Ansturm

In Läden zunächst kein Ansturm

Nun gibt es die ersten Lockerungen für Läden. Zumindest in manchen Bundesländern. Dort sind viele Geschäfte wieder offen – von einem Ansturm der Kunden kann keine Rede sein.

In vielen Bundesländern sind im Einzelhandel Corona-bedingte Beschränkungen gelockert worden. Dort öffneten am Montag erstmals seit mehreren Wochen wieder Geschäfte – all