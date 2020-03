Corona-Krise Rewe Group plant Bonuszahlungen für Mitarbeiter

Die Mitarbeiter der Rewe Group sollen aufgrund der angespannten Lage und ihres Einsatzes während der Corona-Krise eine Belohnung erhalten. Sowohl in den Lebensmittelgeschäften von Rewe und Penny als auch in den Logistikzentren will der Händler einen Bonus an die Mitarbeiter auszahlen.

Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler Rewe will die Beschäftigten bei