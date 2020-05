Corona-Krise Weitere Bundesländer erlauben Einkaufen in großen Geschäften

Seit heute gilt die 800-Quadratmeter-Regelung nur noch in drei von 16 Bundesländern. Es gelten aber weiterhin Auflagen. In Bremen fällt die Größenbeschränkung am Mittwoch, in Sachsen am kommenden Montag. Für Hamburg ist noch keine Entscheidung getroffen.

In den meisten Bundesländern können Geschäfte und Kaufhäuser wieder ohne Größenbesch