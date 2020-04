Corona-Pandemie Ceconomy rutscht in die roten Zahlen

Ceconomy rutscht in die roten Zahlen

Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy gerät wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal in die Verlustzone. Nach vorläufigen Zahlen liegt das bereinigte operative Minus in diesem Zeitraum im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, so der Konzern.

