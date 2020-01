Coronavirus Metro misst Fieber in ihren Märkten in Wuhan

Metro misst Fieber in ihren Märkten in Wuhan

Die Ausbreitung des Coronavirus in China beschäftigt auch den Handelskonzern Metro: In seinen vier Großmärkten in der Millionenstadt Wuhan, die als Ursprung der Lungenkrankheit gilt, überprüft das Unternehmen vorsorglich die Körpertemperatur seiner Mitarbeiter. Auch andere Unternehmen werden aktiv.

