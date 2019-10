Deliveroo-Deal Behörde leitet formelle Untersuchung der Amazon-Beteiligung ein

Die nächste Hürde für Amazons Beteiligung an Deliveroo in Großbritannien steht bevor. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die formelle Untersuchung eingeleitet. Im Mai hatte sich Amazon am Lieferdienst beteiligt.

Die CMA hat offiziell eine formelle Untersuchung des Einstiegs von Amazon in das Geschäft des britischen Essenslieferdienstes Deliveroo eingeleitet.&nbs