Deutsche Artikel im Verkauf Aldi Süd weitet China-Geschäft aus

Aldi Süd will in wenigen Monaten erstmals auch deutsche Artikel in China anbieten. Damit weitet der Discounter sein Sortiment auf der Internet-Plattform Tmall von Alibaba aus. Zudem will Aldi die Personalstärke in China auf 200 erhöhen. Das nährt die Spekulationen, dass Aldi schon bald stationäre Märkte in Shanghai eröffnen könnte.

Der Discounter Aldi Sü