Digitales Einkaufszentrum Ikea hat jetzt einen Shop auf Tmall

Zu Ikeas Strategie gehören mittlerweile erste Gehversuche auf Online-Plattformen. Nach einem beendeten Test auf Amazons Marktplatz in den USA versucht sich der Möbelhändler nun an einem eigenen Shop auf Tmall in China.

Der schwedische Möbelhändler Ikea hat einen Shop in Alibabas virtuellem Einkaufszentrum Tmall eröffnet. Das Sortiment umfasst mehr als 3800 Bestseller-P