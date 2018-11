Drittes Quartal Kochboxen von Hello Fresh weiter gefragt

Kochboxen von Hello Fresh weiter gefragt

Der Kochboxenversender Hello Fresh kann im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres weiter an Kunden zulegen. Auch der Umsatz der Rocket-Internet-Beteiligung steigt.

Der Kochboxenversender Hello Fresh bleibt auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 40 Prozent auf 302,2 Mio. Euro steigern, wie Hello Fresh am Dienstag