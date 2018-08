Drittes Quartal Metro-Beteiligung belastet Ceconomy

Die Beteiligung am C+C-Händler Metro drücken Ceconomy im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres tief in die Verlustzone. Zudem verkündet der Elektronikhändler in Deutschland trotz Fußball-WM einen rückläufigen Umsatz.

Die Beteiligung am Handelskonzern Metro hat die Elektronikhandelsholding Ceconomy im dritten Geschäftsquartal erneut tief in