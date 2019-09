Düsseldorfer Luxusmeile Nach Aldi zieht es auch Lidl auf die Kö

Ein bisschen Glanz muss sein: Lidl folgt Aldi an eine deutsche Top-Adresse. An der Düsseldorfer Kö haben die Neckarsulmer eine neue Filiale eröffnet. In dem 700 qm großen Markt setzt der Discounter auf viel Convenience.

Den Lebensmittelhändler Lidl zieht es zunehmend in die Innenstädte. Der Discounter eröffnet an diesem Donnerstag einen Markt auf der Dü