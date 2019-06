E-Commerce Benjamin Ottos Anteil an About You sinkt

Benjamin Ottos Anteil an About You sinkt

Benjamin Otto will das Risiko seines Investments an About You in Grenzen halten. Sein Anteil an dem Fashion-Händler reduziert sich - eine späte Folge des Einstiegs von Investor Bestseller.

Benjamin Otto ist einer der Väter des Erfolgs des Fashion-Händlers About You. Der Gründerenkel und Gesellschafter der Hamburger Handelsgruppe hob das E-Commerce-Projekt der Otto Group vo