E-Commerce Expert baut online aus

Die Verbundgruppe Expert kann sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit leichtem Umsatzwachstum im Markt behaupten. Nun will der Elektronikhändler im Internet offensiver auftreten.

Der Elektronikhändler Expert will seinen bislang bescheidenen Online-Umsatz ausbauen und überarbeitet dafür in diesem Jahr seine E-Commerce-Strategie. Der neue Vorstandschef Jochen Ludwig will die