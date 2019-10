E-Commerce Lidl will in UK offenbar einen Online-Shop starten

Lidl will in UK offenbar einen Online-Shop starten

Lidl baut in immer mehr europäischen Ländern Online-Plattformen auf. Jetzt scheint sich der Discounter auch in Großbritannien mit dem Thema zu beschäftigen.

Lidl bereitet in Großbritannien offenbar den Einstieg ins Online-Geschäft vor. So sucht der Händler auf seiner britischen Website nach einem Digital Project Manager für das britische Hauptquartier in W