E-Commerce Otto startet Baumarkt-Shop

Nach der Trennung von Partner Hagebau stärkt Otto.de sein eigenes Geschäft mit Baumarkt-Artikeln. Anfang der Woche hat der Hamburger Händler einen Online-Shop rund um Do it yourself-Sortimente gestartet. Damit will Otto die Sichtbarkeit seines Angebots im Netz erhöhen.

Unter der Webadresse otto-baumarkt.de profiliert sich die Otto-Einzelgesellschaft ab sofort stä