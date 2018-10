E-Food Aldi UK startet Lieferdienst mit Home Run

Aldi Süd testet nun auch in Großbritannien seine Möglichkeiten im Online-Lebensmittelgeschäft. Wie zuvor in den USA verbündet sich der Discounter dafür mit einem Online-Lieferdienst, dem britischen Start-up Home Run. Zunächst ist das Angebot nur in London verfügbar.

